Первая женщина в мире вылечилась от ВИЧ: что ей помогло

Пациентка с лейкемией в США стала первой женщиной и третьим человеком, который полностью вылечился от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Этого удалось достичь благодаря пересадке стволовых клеток от донора, который был естественно устойчив к вирусу, который вызывает СПИД (синдром иммунодефицита человека).

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Что известно о первом таком случае

Этот случай даже представили на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере (США). Это также впервые, когда использовали пуповинную кровь.

С момента получения пуповинной крови для лечения острой миелоидной лейкемии – рака, который начинается в кроветворных клетках костного мозга – женщина находилась в стадии ремиссии.

В ее организме не было вируса в течение 14 месяцев. Все это время она также не нуждалась в мощных методах лечения ВИЧ, в частности антиретровирусной терапии.

Как происходит пересадка стволовых клеток Пациенты в исследовании сначала проходят химиотерапию, чтобы уничтожить раковые иммунные клетки. Потом врачи пересаживают стволовые клетки от людей со специфической генетической мутацией, в которой у них отсутствуют рецепторы, используемые вирусом для заражения клеток. Ученые считают, что у этих людей потом развивается иммунная система, устойчивая к ВИЧ.

Трансплантация костного мозга не является жизнеспособной стратегией для лечения большинства людей, живущих с ВИЧ. Однако отчет подтверждает, что "лечение от ВИЧ возможно, и еще больше усиливает использование генной терапии как жизнеспособной стратегии лечения ВИЧ", – сказала президент Международного общества по СПИДу Шэрон Левин.

Поэтому важным элементом успеха является трансплантация ВИЧ-резистентных клеток.

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Другие случаи, когда люди вылечились от ВИЧ

О двух других случаях, когда удалось побороть этот недуг, сообщали только у мужчин. Они получили взрослые стволовые клетки, которые чаще используются при пересадке костного мозга.

Недавние случай – третий, который удалось вылечить таким способом, и первый для женщины, которая живет с ВИЧ.

Благодаря новому подходу лечение ВИЧ может стать более доступным для большинства людей.

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