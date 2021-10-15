Новое устройство для контроля уровня глюкозы
Ученые из Пенсильванского университета стремились разработать простой неинвазивный инструмент, который улучшит качество жизни диабетиков, чтобы они не нуждались в ежедневном анализе крови из пальца. Первый прототип нового прибора представлен на сайте университета.
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Особенности устройства:
- В основе нового биосенсора графен и сплав на основе никеля и золота.
- Устройство способно обнаруживать глюкозу в поту человека даже в очень низких концентрациях.
- Именно эта комбинация обеспечила необходимую проводимость и чувствительность устройства.
- Размер датчика не больше монеты, а его гибкость обеспечивает надежное прилегание к телу.
Новое устройство использует пот для диагностики / Фото Penn State
Перспектива применения биосенсора
Теперь команда ученых работает над адаптацией технологии для других целей. В первую очередь, они планируют использовать датчик для введения инсулина.
Кроме того, платформа также может идентифицировать в поту и другие биомаркеры под конкретные задачи.