Новое устройство для контроля уровня глюкозы

Ученые из Пенсильванского университета стремились разработать простой неинвазивный инструмент, который улучшит качество жизни диабетиков, чтобы они не нуждались в ежедневном анализе крови из пальца. Первый прототип нового прибора представлен на сайте университета.

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Особенности устройства:

В основе нового биосенсора графен и сплав на основе никеля и золота.

Устройство способно обнаруживать глюкозу в поту человека даже в очень низких концентрациях.

Именно эта комбинация обеспечила необходимую проводимость и чувствительность устройства.

Размер датчика не больше монеты, а его гибкость обеспечивает надежное прилегание к телу.

Внимание! Точность диагностики с помощью нового устройства подтвердили с участием пациентов с диабетом, сопоставив данные анализа пота результатам тест-полосок по крови.



Новое устройство использует пот для диагностики / Фото Penn State

Перспектива применения биосенсора

Теперь команда ученых работает над адаптацией технологии для других целей. В первую очередь, они планируют использовать датчик для введения инсулина.

Кроме того, платформа также может идентифицировать в поту и другие биомаркеры под конкретные задачи.