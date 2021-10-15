Первое неинвазивное устройство для контроля глюкозы при диабете: диагностика через пот

Несмотря на то, что концентрация глюкозы в поту в 100 раз меньше, чем в крови ученым удалось разработать чувствительные биосенсоры для диагностики таким способом. Кроме определения уровня глюкозы ученые планируют адаптировать технологию для неинвазивной диагностики других жизненно важных показателей.

Новое устройство для контроля уровня глюкозы

Ученые из Пенсильванского университета стремились разработать простой неинвазивный инструмент, который улучшит качество жизни диабетиков, чтобы они не нуждались в ежедневном анализе крови из пальца. Первый прототип нового прибора представлен на сайте университета.

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Особенности устройства:

В основе нового биосенсора графен и сплав на основе никеля и золота.

Устройство способно обнаруживать глюкозу в поту человека даже в очень низких концентрациях.

Именно эта комбинация обеспечила необходимую проводимость и чувствительность устройства.

Размер датчика не больше монеты, а его гибкость обеспечивает надежное прилегание к телу.

Точность диагностики с помощью нового устройства подтвердили с участием пациентов с диабетом, сопоставив данные анализа пота результатам тест-полосок по крови.



Новое устройство использует пот для диагностики / Фото Penn State

Перспектива применения биосенсора

Теперь команда ученых работает над адаптацией технологии для других целей. В первую очередь, они планируют использовать датчик для введения инсулина.

Кроме того, платформа также может идентифицировать в поту и другие биомаркеры под конкретные задачи.