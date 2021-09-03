То есть, начиная от совместимости отношений и заканчивая пониманием ряда болезней, связанных с нетипичным социальным поведением. Вы точно хоть раз в своей жизни встречали кого-то, кто вам сразу понравился, или наоборот – знали сразу, с кем не хотели бы дружить, хотя не знали, почему.

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Новое исследование Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) свидетельствует о том, что за этой реакцией "мгновенной совместимости" может быть биологическая основа. Ученые определили, что понимание природы социальных преимуществ имеет важные последствия для совместимости в отношениях.

Основательная работа ученых

Исследователи показали, что варианты фермента, который нашли в части мозга, что регулируют настроение и мотивацию могут контролировать то, какие мыши хотят социально взаимодействовать с другими мышами.

Уже из предыдущих экспериментов исследователи знали, что у мышей без белка PDE11 наблюдается замкнутое поведение. Теперь они установили, что PDE11 расположен в мозге и его варианты могут регулировать настроение и поведение.

Интересно! Оказалось, что грызуны с одним и тем же генетическим вариантом быстрее и чаще начинают взаимодействие друг с другом, чем с грызунами с другим генетическим отражением.

Иными словами, генетическое совпадение определяло их преимущество друг друга. По мнению автора работы Мичи Келли, аналогичные факторы могут определять социальные преимущества и у человека. Она изучала этот вопрос годами.

Вероятно, это только первый среди многих биомаркеров совместимости мозга, который контролирует социальные преимущества. Дальнейшие исследования позволят определить новые факторы совместимости, чтобы улучшить качество личной жизни людей,

– пояснила Келли.

Новые возможности

С другой стороны, понимание природы социальных преимуществ поможет найти новые возможности для лечения следующих заболеваний:

шизофрении;

расстройств аутистического спектра;

деменции и других.

Из предыдущих исследований также известно, что крепкие социальные связи очень важны для здоровья, а социальная изоляция провоцирует воспаление в организме и повышает риски смертности до 50%.

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Стоит также отметить, что эти данные еще следует тщательно изучать, чтобы объяснить такое сложное и статистически неопределенное понятие как поведение.