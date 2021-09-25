В первой десятке: какое место занимает Украина в Европе по количеству новых случаев COVID-19

25 сентября 2021 , 12:07
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Источник:

Worldometers

В течение суток 23 сентября в Европе обнаружили более 129 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Великобритании. Украина тоже входит в первую десятку по этому показателю.

Об этом свидетельствуют данные сайта, который публикует статистику распространения заболевания COVID-19 в мире. Там Украина заняла 8 место в Европе и 19 – в мире.

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Статистика по Европе

  1. В частности, в Великобритании подтвердили 35 623 новых случая коронавирусной инфекции (по состоянию на 24 сентября);
  2. следом идут Россия – 21 379;
  3. Франция – 5 879;
  4. Испания – 2 746;
  5. Италия – 3 797;
  6. Германия – 8 916;
  7. Польша – 813;
  8. Украина – 9 058;
  9. Нидерланды – 1 681;
  10. Чехия – 487.

По состоянию на 25 сентября Украина до сих пор держится на 8 строчке по Европе.


Статистика коронавируса в Европе / Скриншот

Коронавирус в Украине: последние новости

  • В течение суток 24 сентября в Украине обнаружили 8 267 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 2 035 человек, 133 больных умерли, 2 821 – выздоровели.
  • Всего с начала пандемии в Украине коронавируса заразились 2 387 750 человек. Побороли недуг – 2 243 209 человек. К сожалению, умерли – 55 557 пациентов.
  • Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская, Черкасская области не соответствуют желтой зоне карантина. Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.
  • Вместе с тем, показатели уровня заболеваемости в норме только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Автор: Аліна Оліховська