В первой десятке: какое место занимает Украина в Европе по количеству новых случаев COVID-19

В течение суток 23 сентября в Европе обнаружили более 129 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Великобритании. Украина тоже входит в первую десятку по этому показателю.

Об этом свидетельствуют данные сайта, который публикует статистику распространения заболевания COVID-19 в мире. Там Украина заняла 8 место в Европе и 19 – в мире.

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Статистика по Европе

В частности, в Великобритании подтвердили 35 623 новых случая коронавирусной инфекции (по состоянию на 24 сентября); следом идут Россия – 21 379; Франция – 5 879; Испания – 2 746; Италия – 3 797; Германия – 8 916; Польша – 813; Украина – 9 058; Нидерланды – 1 681; Чехия – 487.

По состоянию на 25 сентября Украина до сих пор держится на 8 строчке по Европе.



Статистика коронавируса в Европе / Скриншот

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