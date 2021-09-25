В первой десятке: какое место занимает Украина в Европе по количеству новых случаев COVID-19
25 сентября 2021 , 12:07Читати новину українською
Источник:Worldometers
В течение суток 23 сентября в Европе обнаружили более 129 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего – в Великобритании. Украина тоже входит в первую десятку по этому показателю.
Об этом свидетельствуют данные сайта, который публикует статистику распространения заболевания COVID-19 в мире. Там Украина заняла 8 место в Европе и 19 – в мире.
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Статистика по Европе
- В частности, в Великобритании подтвердили 35 623 новых случая коронавирусной инфекции (по состоянию на 24 сентября);
- следом идут Россия – 21 379;
- Франция – 5 879;
- Испания – 2 746;
- Италия – 3 797;
- Германия – 8 916;
- Польша – 813;
- Украина – 9 058;
- Нидерланды – 1 681;
- Чехия – 487.
По состоянию на 25 сентября Украина до сих пор держится на 8 строчке по Европе.
Статистика коронавируса в Европе / Скриншот
Коронавирус в Украине: последние новости
- В течение суток 24 сентября в Украине обнаружили 8 267 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 2 035 человек, 133 больных умерли, 2 821 – выздоровели.
- Всего с начала пандемии в Украине коронавируса заразились 2 387 750 человек. Побороли недуг – 2 243 209 человек. К сожалению, умерли – 55 557 пациентов.
- Днепропетровская, Донецкая, Тернопольская, Черкасская области не соответствуют желтой зоне карантина. Там наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.
- Вместе с тем, показатели уровня заболеваемости в норме только в Закарпатской и Кировоградской областях.