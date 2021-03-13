В первой половине 2021 Украина вакцинирует от COVID-19 менее 3% населения, – S&P
В Украине вакцинация от коронавируса будет идти медленно. К середине 2021 года прививки могут сделать менее 3% населения.
Источник:Standard & Poors
В первой половине текущего года наша страна должна получить 2,3 миллиона доз лекарств из 8 миллионов гарантированных в рамках инициативы COVAX.
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В S&P Global Ratings отмечают, что этого количества достаточно, чтобы дважды вакцинировать 2,7% населения.
Украина ожидает 25 миллионов доз вакцины
В то же время в Международном агентстве напомнили, что сейчас украинские власти ожидают 25 миллионов доз прививки от разных компаний.
Этих лекарств хватит для иммунизации 30% граждан.
Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленным,
– добавили в Standard & Poors.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
- В марте прививку против коронавируса получил Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.
- Со своей стороны главный санврач Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году.
- По состоянию на 13 марта 47 541 человек вакцинированы от коронавируса.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
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