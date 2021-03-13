В Украине вакцинация от коронавируса будет идти медленно. К середине 2021 года прививки могут сделать менее 3% населения.

В первой половине текущего года наша страна должна получить 2,3 миллиона доз лекарств из 8 миллионов гарантированных в рамках инициативы COVAX.

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В S&P Global Ratings отмечают, что этого количества достаточно, чтобы дважды вакцинировать 2,7% населения.

Украина ожидает 25 миллионов доз вакцины

В то же время в Международном агентстве напомнили, что сейчас украинские власти ожидают 25 миллионов доз прививки от разных компаний.

Этих лекарств хватит для иммунизации 30% граждан.

Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленным,

– добавили в Standard & Poors.

Обратите внимание! По состоянию на 12 марта более 240 тысяч граждан Украины записались на вакцинацию.

Вакцинация в Украине: коротко



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал