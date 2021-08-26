Риск вспышки пока велик, он никуда не девается, а только увеличивается. Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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При каких условиях Украина выйдет из зеленой зоны

По его словам, наше государство может выйти из зеленой зоны уже через 2 – 3 недели.

Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из зеленого уровня и мы увидим снова цветные регионы с разными уровнями эпидемиологической опасности,

– подчеркнул Ганиченко.

Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый "коэффициент выявления случаев", то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.

Отметим! Сейчас соответствующий рост происходит примерно на 0,1% за 2 дня.

Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно будет выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.

Вспышка коронавируса в Украине: что говорят эксперты

Эксперты считают, что вспышку коронавируса стоит ожидать уже осенью.

Виктор Ляшко прогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 зимой 2021 года.

По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, вспышку стоит ожидать примерно в октябре – ноябре.

Ганиченко сказал, выйдет ли Украина из зеленой зоны: смотрите видео