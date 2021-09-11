Об этом свидетельствуют данные портала, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Отмечается, что по состоянию на 09:30 индекс Киева составляет 158 при норме в 50.

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Уровень загрязнения характеризуется как "опасный для чувствительных групп". На первом и втором месте – Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах и Кабул в Афганистане.

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.



Индекс загрязнения воздуха в Киеве / Скриншот

Предварительные данные

В украинской столице уже неоднократно фиксировали высокие показатели загрязнения воздуха.

16 августа также зафиксировали крайне плохой воздух. Киев занял 8 место с показателем 111.

В среду, 25 августа, индекс Киева составил 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге.

А с 5 по 10 июля в киевском воздухе специалисты зафиксировали превышение примесей оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, а также взвешенных веществ. Не изменилась ситуация и со следующей недели.

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