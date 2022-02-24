Что известно о пациентке

Ученые считают, что женщине было около 35 – 50 лет, что в то время считалось очень пожилым возрастом. Еще при жизни она потеряла все зубы, что тоже указывает, что это пожилая женщина.

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Согласно исследованию, человек прошел через две хирургические операции, которые называются мастоидэктомией. Об этом свидетельствуют следы регенерации тканей вокруг хирургических отверстий в черепе. Этот тип хирургического вмешательства обычно используется для лечения инфекции и удаления навоза через трепанацию.

Такая инфекция у древней женщины могла бы привести к серьезным последствиям, таким как потеря слуха, менингит и даже смерть, если бы не помощь, которую ей оказали древние хирурги.

Первая операция по восстановлению слуха / Фото The Science Time

Операция прошла успешно

По словам авторов исследования, череп уцелел, несмотря на операцию, сделанную еще 5300 лет назад. Этот человек может быть первым пациентом с подтвержденным успехом операции на ухе.

Исследования показывают, что женщина выжила из-за физических признаков регенерации костей, окружающих точки операционных проколов. Впервые череп был раскопан еще в июле 2018 года, но тщательное исследование и его результаты были собраны только в этом году.