Первые в ЕС: Финляндия будет вакцинировать норок против коронавируса

Финляндия первой в Евросоюзе начнет вакцинировать животных против коронавируса. Вакцинация норок начнется в ближайшие несколько недель.

Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации звероводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации специальным препаратом. Для иммунизации животных будут использовать вакцину FurcoVac.

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Препарат, работа над которым продолжалась с осени 2020 года, разработала исследовательская группа Хельсинского университета. Вакцину тестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинского университета.

Испытания прошли успешно – реакция животных на вакцину была удовлетворительной.

Почему в Финляндии сконцентрировались на вакцинации норок

В конце 2020 года на норковых фермах Дании начали фиксировать вспышки коронавируса – животные начали массово болеть.

Власти страны пошли на радикальные меры и уничтожили 15 миллионов норок. К концу 2021 года в стране запретили разведение пушистых зверей.

После этого распространение коронавируса среди норок зафиксировали в ряде других стран.

Это не первый опыт вакцинации животных

Заметим, что вакцинировать животных против коронавируса уже начали в США. Да, в июне 2021 года зоопарк Окленда в Северной Калифорнии начал прививать млекопитающих вакциной от компании Zoetis.

В России также стартовала COVID-вакцинация домашних животных местным препаратом Carnivac-Cov.