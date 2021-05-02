Группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) показала, что состав первых фекалий ребенка, то есть мекония, связан с тем, разовьется ли у ребенка аллергия в течение первого года жизни.

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В течение первого дня жизни ребенка обычно выделяется меконий. Он состоит из переваренных организмом веществ во время пребывания в матке.

Меконий отличается от обычных фекалий и визуально. Он имеет вязкую, липкую консистенцию, которая напоминает деготь. Обычно меконий темно-оливкового цвета и почти не имеет запаха.

Что выяснили ученые

В рамках исследования ученые проанализировали образцы мекония от 100 младенцев. Они обнаружили, что чем меньше разных типов молекул содержится в меконии, тем выше у ребенка риск развития аллергии до одного года.

Они также обнаружили, что уменьшение количества определенных молекул было связано с изменениями ключевых бактериальных групп. Эти группы бактерий играют решающую роль в развитии и созревании обширной экосистемы кишечных микробов, известной как микробиота.

Эта работа показывает, что развитие здоровой иммунной системы и микробиоты на самом деле может начаться задолго до рождения ребенка. А также сигнализирует о том, что крошечные молекулы, которым подвергается ребенок в утробе матери, играют фундаментальную роль в здоровье будущего,

– заявил ведущий автор исследования Чарисс Петерсен.

По словам исследователей, результаты этого анализа имеют важное значение для младенцев из группы риска.

Поскольку дети, страдающие от аллергии, подвергаются наибольшему риску развития астмы. Но теперь существует возможность выявлять и лечить таких младенцев и еще до того, как у них начнутся признаки и симптомы аллергии.