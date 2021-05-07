Глава Минздрава обсудил также возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин – с 2 до 4 млн доз.

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Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 миллионов,

– говорится в сообщении.

Степанов также напомнил, что индийскую вакцину Covishield Украина должна была получить еще до 31 марта, но правительство Индии запретило экспорт.

К слову, в марте компания Novavax сообщила, что во время испытаний вакцина от коронавируса показала эффективность 96,4%. Украина приобрела 10 миллионов доз вакцины.

Вакцинация в Украине: коротко

37 967 украинцев привито против COVID-19 6 мая 2021 года.

821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала