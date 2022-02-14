Первые признаки стабилизации – Ляшко о ситуации с COVID-19 в Украине

После 4 недель стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине, в Минздраве отметили первые признаки стабилизации ситуации.

В частности, впервые за последние 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад. Об этом на брифинге 14 февраля рассказал министр Здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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За прошедшую неделю в стране зафиксировали 235 256 случаев коронавируса, что на 7600 случаев меньше, чем на прошлой неделе.

В больницы госпитализировали 24 575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации начали фиксировать на неделю раньше, чем это прогнозировали.

Регионы, демонстрирующие спад заболеваемости

Снижение недельного количества новых случаев зарегистрировали на территории 9 регионов и наиболее заметно снижение показателя в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода,

– заявили в Минздраве.

Где ситуация сложна

За неделю больше всего возросло количество новых случаев на территории г. Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109%).

Летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое по сравнению с волной "Дельта" и вдвое ниже среднего значения в 2020 году.

Это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине, и мы находимся на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр отметил, что сейчас помогает сдерживать распространение коронавируса только рост количества вакцинированных, прививка предотвращает тяжелое течение болезни как "Дельта"-штамма, так и "Омикрона".

К слову, полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли 14,95 миллиона человек, в том числе третья прививка уже получили 567 тысяч украинцев.

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