Набор добровольцев продлили

Координатор клинического испытания вакцины в Ровно Оксана Штримайтис рассказала о первых результатах наблюдений за вакцинированными и почему они идут на исследования.

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Из почти трехсот человек, захотевших принять участие в клиническом испытании вакцины от COVID-19, одной дозой вакцинировали около 200 человек. Остальные участники проходят обследование или ждут результатов анализов,

– рассказала Оксана Штримайтис.

Набор добровольцев пока продлили до 21 ноября.

Первые результаты испытаний

С 1 ноября прошло 28 дней от первой дозы вакцины. Несколько человек уже получили вторую дозу.

По словам координатора, при отборе участников, к сожалению, диагностировали несколько ВИЧ-инфицированных, люди об этом не знали.

Был и положительный случай – одна из участниц не знала, что беременна, была благодарна и решила отсрочить вакцинацию.

Обычно, к нам не приходят те, кто обследуется за счет спонсора исследования, а затем уходит. Ведь доброволец может отказаться от участия на любом этапе,

– объяснила координатор.

Также Оксана Штримайтис отметила, что практически все приходящие, если позволяют результаты диагностики, продолжают участие в исследовании. Хотя есть люди, которые отказываются из-за того, что им нужен официальный COVID-сертификат.

Причины, почему люди соглашаются и отказываются

Противопоказанием к участию в исследовании является вакцинация другими препаратами от COVID-19. А люди хотят ездить за границу и ПЦР-тесты их не устраивают, хотя спонсор исследования предоставляет такую ​​возможность. Или же руководители на работе не хотят понимать,

– добавила Оксана.

Координатор выделяет две основе причины, по которым люди соглашаются на участие в исследовании:

деньги

мониторинг состояния здоровья

Как переносят вакцину участники

Она также рассказала, что все добровольцы в основном переносят вакцинацию легко.

По своему механизму действия вакцина инактивирована, препарат не агрессивный, поэтому участники говорят – "у меня, наверное, плацебо". Но у всех плацебо не может быть,

– отметила координатор.

По ее словам, один из участников отметил повышенный аппетит в день, когда получил первую прививку. Также было 3 – 4 человека, у которых участился стул в течение суток. Температура практически выше 37,5 не поднимается.

Также существует один случай COVID после введения первой дозы. За состоянием его здоровья следят, он находится на стационарном лечении.

Возраст участников испытания вакцины – от 18 до 82 лет.