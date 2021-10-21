Вакцина Pfizer эффективна против Дельты среди подростков на 90%
В частности, ученые обнаружили, что эффективность вакцины против COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 18 лет составляла 90%.
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Детали исследования
Исследование проводила израильская медицинская организация "Клалит" вместе с исследователями из Гарвардского университета.
Они проанализировали данные 94 354 подростков, которые сделали прививки и сравнили полученные данные с информацией о таком же количестве непривитых несовершеннолетних.
Исследование продолжалось в период с июня по сентябрь, когда штамм Дельта был наиболее распространенным штаммом в Израиле.
Вакцинация детей в Израиле
Напомним, что в Израиле разрешили вакцинацию против коронавируса среди детей в возрасте с 12 лет. Прививку проводят препаратом Pfizer / BioNTech.
Полученные выводы медики также планируют использовать, чтобы получить разрешение вакцинировать детей до 5 лет.
К слову, Минздрав Израиля заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса AY 4.2. Это новый вариант штамма Дельта.
Детали В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
Актуально о COVID-19 в Израиле
- В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса. Специалисты считают, что ответственные за новую волну – несознательные граждане, которые не вакцинировались против COVID-19.
- Всего в стране сообщили о более 1,3 миллиона больных, жертвами коронавируса стали более 8 тысяч инфицированных.
- Сейчас в стране одобрили и активно проводят вакцинацию бустерной дозой вакцин против коронавируса.