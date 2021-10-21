Первые результаты эффективности вакцинации против Дельта среди подростков: опыт Израиля

21 октября 2021 , 14:33
Читати новину українською

Источник:

Bloomberg

Израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамма Дельта. Исследование показало, что вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 является высокоэффективной против мутированной версии вируса.

Вакцина Pfizer эффективна против Дельты среди подростков на 90%

В частности, ученые обнаружили, что эффективность вакцины против COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 18 лет составляла 90%.

Внимание Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Детали исследования

Исследование проводила израильская медицинская организация "Клалит" вместе с исследователями из Гарвардского университета.

Они проанализировали данные 94 354 подростков, которые сделали прививки и сравнили полученные данные с информацией о таком же количестве непривитых несовершеннолетних.

Исследование продолжалось в период с июня по сентябрь, когда штамм Дельта был наиболее распространенным штаммом в Израиле.

Вакцинация детей в Израиле

Напомним, что в Израиле разрешили вакцинацию против коронавируса среди детей в возрасте с 12 лет. Прививку проводят препаратом Pfizer / BioNTech.

Полученные выводы медики также планируют использовать, чтобы получить разрешение вакцинировать детей до 5 лет.

К слову, Минздрав Израиля заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса AY 4.2. Это новый вариант штамма Дельта.

Детали В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Актуально о COVID-19 в Израиле

  • В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса. Специалисты считают, что ответственные за новую волну – несознательные граждане, которые не вакцинировались против COVID-19.
  • Всего в стране сообщили о более 1,3 миллиона больных, жертвами коронавируса стали более 8 тысяч инфицированных.
  • Сейчас в стране одобрили и активно проводят вакцинацию бустерной дозой вакцин против коронавируса.
Автор: Анастасія Лукашевська