Первые результаты эффективности вакцинации против Дельта среди подростков: опыт Израиля

Израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамма Дельта. Исследование показало, что вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 является высокоэффективной против мутированной версии вируса.

Вакцина Pfizer эффективна против Дельты среди подростков на 90%

В частности, ученые обнаружили, что эффективность вакцины против COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 18 лет составляла 90%.

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Детали исследования

Исследование проводила израильская медицинская организация "Клалит" вместе с исследователями из Гарвардского университета.

Они проанализировали данные 94 354 подростков, которые сделали прививки и сравнили полученные данные с информацией о таком же количестве непривитых несовершеннолетних.

Исследование продолжалось в период с июня по сентябрь, когда штамм Дельта был наиболее распространенным штаммом в Израиле.

Вакцинация детей в Израиле

Напомним, что в Израиле разрешили вакцинацию против коронавируса среди детей в возрасте с 12 лет. Прививку проводят препаратом Pfizer / BioNTech.

Полученные выводы медики также планируют использовать, чтобы получить разрешение вакцинировать детей до 5 лет.

К слову, Минздрав Израиля заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса AY 4.2. Это новый вариант штамма Дельта.

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