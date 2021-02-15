Две дозы вакцины Pfizer на 94% снижают вероятность инфицирования SARS-CoV-2. Это подтверждает опыт вакцинации против коронавируса в Израиле.

Эффективность вакцины Pfizer в общем 94%

Кроме того, благодаря вакцинации удается снизить на 92% вероятность развития тяжелого течения среди тех вакцинированных, которые все же инфицировались SARS-CoV-2.

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Что известно о вакцинации против COVID-19 В Израиле

С начала кампании иммунизации в Израиле первую дозу вакцины получили почти 4 миллиона граждан, тогда как 2,5 миллиона израильтян успели получить уже 2 дозы вакцины.

Детали исследования: его провела крупнейшая сеть медицинских услуг в Израиле Clalit, приняли участие 600 тысяч человек, получивших необходимые 2 дозы вакцины Pfizer, которых сравнивали с другой группой из 600 тысяч невакцинированных лиц.

Исследователи отметили, что анамнезы обеих групп не отличались друг от друга, что позволяет очень подробно изучить эффект от полученных доз вакцины.

Результаты исследования эффективности вакцины

Исследователи отметили эффективность вакцины, как среди людей в возрасте от 70 лет, так и у молодежи.

Это свидетельствует о том, что вакцина против коронавируса Pfizer в реальности эффективна через неделю после второй дозы, так же как это определили во время клинического исследования,

– заметил директор по вопросам инноваций Clalit Ран Балисер.

По словам исследователей, эффективность вакцины Pfizer возрастает через 2 недели или более после 2-го укола препарата.

Общая эффективность будет выше, когда вакцинируют молодежь

Исследователи из Института науки Вейцмана, которые занимаются сбором общенациональных данных о коронавирусе в Израиле, также сообщили о сокращении госпитализации и тяжелых случаев болезни.

Впрочем, пока растет количество случаев тяжелого течения COVID-19 среди молодого населения, их начали вакцинировать позже.