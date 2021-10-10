Первые симптомы психических расстройств и можно ли получить больничный во время депрессии

10 октября в мире отмечают Всемирный день психического здоровья. По этому случаю мы пообщались с психиатром, который ответил на самые популярные вопросы рядовых украинцев.

К сожалению, вопрос психического здоровья в украинском обществе до сих пор стигматизирован. В большинстве случаев наши люди стесняются обратиться за помощью боясь, что их сочтут какими-то "не такими". Но психическое и психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. Ведь влияет не только на качество нашей жизни, но и на благосостояние и отношения с близкими людьми.

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Согласно данным ВОЗ, от психических расстройств страдает около 1 миллиарда людей по всему миру. Среди них 8 миллионов являются украинцами.

Между тем у многих до сих пор нет доступа к качественной помощи, или же они стесняются за ней обращаться.

Чтобы немного расширить представления украинцев о психиатрии и психотерапии, журналисты 24 канала пообщались с психиатром Ровненского областного центра психического здоровья населения Иваном Барчуком.

Объясните простыми словами, в чем разница между психиатром, психотерапевтом и психологом?

Психотерапевт направлен на решение проблемы человека и на коррекцию поведения. Важно понимать, что направлений психотерапии множество. Если квалификации врача недостаточно для решения проблемы, тогда он направляет пациента к конкретному специалисту в нужной области психотерапии или к психиатру. Часто психотерапевты сотрудничают с психиатрами для назначения медикаментозного лечения.

В Украине психотерапевт должен иметь медицинское образование или образование психолога. В то же время в Европе, к примеру, это не обязательно – достаточно высшего образования и освоения определенной области психотерапии в учебном заведении или на курсах.

Психиатр, прежде всего, является врачом, который лечит психические расстройства и заболевания и работает в основном медикаментозно – он не направлен на решение определенных проблем пациента в личной жизни (на налаживание отношений, повышение самооценки и т.д.). Психиатр может сотрудничать с психотерапевтом или получить квалификацию психотерапевта, чтобы самостоятельно оказывать психотерапевтическую помощь, поскольку никакие препараты в мире не могут заставить человека поверить в себя или помочь разобраться с проблемами в семье.

В то же время психолог работает со здоровыми людьми – он не занимается лечением расстройств и болезней. Консультации этого специалиста направлены исключительно на решение личных проблем пациента – он не ставит диагнозов и не назначает медикаментозное лечение. При необходимости он может направить человека к психиатру, психотерапевту или другому необходимому врачу. Психолог в Украине может иметь медицинское образование, а может не иметь его – достаточно окончания специальности по направлению "психология"

Как понять, когда нужно обратиться к специалисту за помощью?

Когда человек живет с постоянным чувством тревоги и это мешает ему жить. Когда человек натянут, словно струна и не может самостоятельно избавиться от этого навязчивого состояния и тревожных мыслей.

Когда человек постоянно испытывает резкие колебания настроения – от депрессивных состояний до эйфории. Когда в один момент не хочется жить и ни на что не хватает сил, а в другой момент настроение резко меняется на кардинально противоположное. Важно понимать, что изменение настроения является нормальным явлением. Говорится о ситуации, когда эти изменения очень контрастные, наступают внезапно и без веской причины.

Когда настроение постоянно занижено, ни на что не хватает сил и ничего не хочется. Когда одновременно хочется заняться чем-то полезным, но максимум, на что хватает энергии – это полистать ленту в фейсбуке. И так каждый день.

Когда у человека появляются галлюцинации, посторонние голоса, вера в необычные способности и тому подобное. Но здесь сложность заключается в том, что в основном пациенты не замечают этого, ведь они считают, что все это происходит на самом деле. Поэтому если близкий вам человек начал утверждать, что у него есть суперсила, что он мессия, или же вы заметили, что он общается не сам с собой, а с воображаемым собеседником, он видит что-то, чего не видите вы – это колокольчик и стоит забить тревогу.

Когда у человека проблемы с памятью. К примеру, когда он не может вспомнить, что было совсем недавно или же вспоминает, что было 30 лет назад, но в голове это буквально происходило словно вчера. К примеру, 90-летний мужчина утверждает, что ему необходимо уйти собрать рожь на комбайне, с которым он уже давно не имеет дело.

Если заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, советуем вам обратиться к семейному врачу. Он направит вас на необходимые обследования и при необходимости направит к другим специалистам.



Не стоит стесняться психических расстройств / Фото Unsplash

Как выбрать профессионального врача? Как понять, что его стоит сменить?

У каждого человека есть свой способ общения. Важно, чтобы вам было комфортно со своим врачом и вы испытывали к нему доверие.

Что касается профессиональных качеств психиатра – не бойтесь спрашивать о вашем диагнозе и лекарствах, которые вам назначили. Пациент имеет право это знать, а врач обязан объяснить. К примеру, вам поставили диагноз "психоз" и вы хотите знать, что это значит. Если врач не может ответить на этот вопрос, то стоит задуматься "почему". Также существуют врачи, которые любят назначать "фуфломицины", и если психиатр или психотерапевт не может объяснить основное действие лекарств, это может быть не слишком хорошим показателем.

Замечу, что есть врачи, у которых очень много пациентов и время приемов расписано плотно. Поэтому в качестве альтернативы врач может выдать пациенту брошюру или сбросить ссылку на видео, где все подробно объясняется. Это приемлемый вариант. Но если врач никак не отвечает пациенту, то желательно выбрать другого специалиста.

Если психиатр поставит диагноз, он отображаться в системе e-Health? Смогут ли его увидеть работодатели или другие врачи?

Нет. Сейчас есть 2 вида врачей, к которым не нужно направление и которые имеют полную конфиденциальность – это нарколог и психиатр. Никто кроме вас не только не знает о вашем диагнозе, но даже не сможет увидеть, что вы записывались или ходили к этим врачам – система скрывает такие данные и они сохраняются.

Только тогда, когда человек сам захочет рассказать о диагнозе и показать данные о приеме другом врачу (к примеру, семейному), тогда их можно будет открыть. Для этого нужна аутентификация – без непосредственного участия пациента это невозможно.

Добавлю, что пациентов защищает "Закон о психиатрической помощи". Все, что вы рассказали своему врачу, остается в абсолютной тайне.

Можно ли получить больничный из-за психического состояния здоровья? В каких случаях?

Да, можно. В целом любой врач может выдать "Лист нетрудоспособности". Но выдадут человеку больничный или нет, зависит от решения комиссии и Фонда социального страхования. Должно быть четкое обоснование того, почему человек временно не может выполнять свою работу. Диагноз может не указываться по желанию пациента, но причина должна быть вписана.

Также бывают случаи, когда человек думает, что он трудоустроен официально, но оказывается, что это не так. Или же, к примеру, работодатель не оплатил вовремя ЕСВ. Тогда больничный не имеет юридической силы.

Могут ли пациента лечить принудительно или же положить в больницу без его согласия?

Нет. Если пациент пришел на консультацию и врач назначил ему лечение, он не обязан его проходить. Так же и со стационарным лечением – никто не может положить вас в больницу без вашего согласия.

Конечно, есть исключения. Человек может подлежать принудительному лечению только в тех случаях, если он представляет опасность для общества. Но это случается редко, а сама процедура довольно хлопотная. Для этого необходим суд, который назначает судебно-психиатрическую экспертизу.

Право на добровольную госпитализацию имеют взрослые и дети в возрасте от 14 лет. До этого возраста решение о госпитализации принимают оба родителя (независимо от семейного статуса).



Пациент имеет право отказаться от лечения / Фото Unsplash

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Как поддержать свое психическое здоровье: советы Центра общественного здоровья

Если вы вполне здоровый человек и не нуждаетесь в помощи психиатра или психотерапевта – это замечательно. Но психические заболевания не отличаются от обычных, ведь от них не застрахован никто.

В Центре общественного здоровья предоставили 5 главных советов, которые могут улучшить ваше психическое состояние и самочувствие:

Общайтесь с другими людьми, поскольку это помогает развить чувство принадлежности к группе. Человек чувствует себя лучше, когда делится положительным опытом с другими людьми и имеет эмоциональную поддержку.

Больше двигайтесь, поскольку регулярная физическая активность связана с низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах. Кроме того, это повышает самооценку и улучшает настроение. Это не обязательно должна быть интенсивная тренировка – достаточно пешей прогулки на свежем воздухе в кругу друзей или семьи. Все потому, что во время этого процесса снижается уровень гормона стресса (кортизола), вследствие чего человек испытывает подъем и удовольствие.

Учитесь и развивайтесь. Согласно исследованиям, освоение новых навыков улучшает психическое состояние – человек становится увереннее в себе благодаря проявлению целеустремленности. Если кажется, что нет времени на новое хобби, вы можете просто улучшить навыки того, чем и так занимаетесь в повседневной жизни (к примеру, можно освоить новые рецепты и т.д.).

Будьте добрее, поскольку доброта и щедрость создают положительные эмоции, приносят ощущение важности, повышают уровень самооценки и эмпатию. Небольшие добрые дела или волонтерство способствуют повышению нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и эндорфин.

Будьте внимательны к себе, в частности к мыслям, эмоциям и поведению. Прислушайтесь к своему телу, желаниям и процессам своего внутреннего мира – это повысит уровень эмпатии и самопринятия.

Не пренебрегайте своим ментальным и психическим здоровьем. Обращение за психиатрической помощью – это нормальное явление, не менее важное, чем поход к стоматологу или семейному врачу.