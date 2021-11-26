Так, Британия полностью закрывает авиасообщение с Южной Африкой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и Эсватини. Израиль добавил к этому списку еще и Мозамбик.

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Закрытие границ в Великобритании

  • Великобритания добавила Южную Африку в красный список ограничений на поездки. Сотни людей, которые недавно вернулись из этой страны, будут отслежены. Им предложат пройти тестирование, чтобы избежать появления нового штамма в стране.
  • Полеты из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини и Зимбабве будут приостановлены с полудня в пятницу, 26 ноября.

Закрытие границ в Израиле

  • Израиль объявил, что запрещает своим гражданам выезжать в Южную Африку и запрещает въезд иностранцев из этого региона.
  • Южная Африка, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини добавили в красный список путешествий Израиля.
  • Израильтяне не могут выезжать в страны, внесенные в красный список без специального разрешения от Министерства здравоохранения Израиля. Между тем граждане 7 южноафриканских стран не будут иметь права на въезд в Израиль.
  • Израильтяне, возвращающиеся домой из этих стран, проведут от 7 до 14 дней в карантинной гостинице.

Что известно о варианте B.1.1.529

Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке. Сообщается, что он имеет "очень необычную совокупность" опасных мутаций.

В новом варианте 32 мутации, тем временем в штамме Дельта, который сейчас доминирует в мире, всего 16. Поэтому ученые опасаются, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным.