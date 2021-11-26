Первые страны уже закрывают границы из-за нового штамма COVID-19 с 32 мутациями

Так, Британия полностью закрывает авиасообщение с Южной Африкой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Намибией и Эсватини. Израиль добавил к этому списку еще и Мозамбик.

К теме В трех странах обнаружили новый "супервариант" COVID-19 с 32 мутациями

Что известно о варианте B.1.1.529

Его идентифицировали 23 ноября в Южной Африке. Сообщается, что он имеет "очень необычную совокупность" опасных мутаций.

В новом варианте 32 мутации, тем временем в штамме Дельта, который сейчас доминирует в мире, всего 16. Поэтому ученые опасаются, что большое количество мутаций может помочь B.1.1.529 избегать иммунного ответа организма, делая его еще более заразным.