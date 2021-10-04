Первые таблетки против коронавируса готовы: они снижают риски госпитализации и смерти на 50%

Разработчики препарата уже готовят документы для получения разрешения от FDA на экстренное использование. Клинические исследования были завершены заблаговременно, так как результаты были поразительными. Лекарство доступно в виде таблеток. Его необходимо принимать 5 дней сразу после появления первых симптомов.

Американская фармацевтическая компания Merck представила финальные результаты третьей фазы исследований, которые показали снижение риска госпитализаций и смертности от COVID-19 на 50%.

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Если регулятор одобрит разработку Merck, то молнупиравир станет первым противовирусным препаратом против коронавирусной болезни, который можно принимать в форме таблеток.

Как действует препарат

Это лекарство изначально разрабатывалось для лечения гриппа. Принцип его действия – вносить изменения в генетический код вируса, чтобы остановить его распространение в организме.

В рамках клинических испытаний пациентам с симптомами COVID-19 назначили принимать молнупиравир в течение 5 дней. По сравнению с группой плацебо

Среди участников исследования ученые не зарегистрировали ни одного летального случая вследствие COVID-19. Кроме того, не зафиксировали побочных эффектов от лечения.

Лекарства эффективны против новых штаммов

Ученые отметили, что эффективность молнупиравира не снижалась относительно вариантов Гамма, Дельта или Мю, среди участников 40% были инфицированы мутировавшими версиями коронавируса.

Теперь разработчики готовят документы для FDA для получения одобрения на экстренное использование молнупиравира.

Заявленная цена одного курса составляет 700 долларов. В Merck заявили, что будут внедрять многоуровневую систему ценообразования, чтобы препарат был доступен и для стран с низким уровнем дохода.