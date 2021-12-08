Исследование было небольшим, но это первое научное доказательство того, насколько новый вариант может избежать вакцины.

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Pfizer vs Омикрон

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19.

Способность этого штамма "ускользать" от вакцины была в 5 – 10 раз лучше, чем у Бета-варианта. Однако, не все потеряно.

Несмотря на то, что его (коронавируса Омикрон, – 24 канал) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости,

– отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Исследование также показало, что антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против Омикрона. Это позволяет предположить, что бустерные дозы могут помочь в борьбе с этим вариантом недуга.

Справка. Тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке. Там обнаружили первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Что известно об исследовании

Профессор также считает, что Омикрон, вероятно, имеет как иммунную защиту, так и преимущество передачи по сравнению с другими вариантами.

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Однако отмечают, что исследование – не полное. В нем изучали живой вирус Омикрон, который вырастили в лаборатории.

Его протестировали на образцах крови лишь 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или последующей передачи вируса в реальном мире.

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