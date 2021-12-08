Первые тесты показали, насколько эффективна вакцина от Pfizer против Омикрона

Ученые провели первые лабораторные исследования, чтобы определить насколько эффективны вакцины против нового штамма коронавируса Омикрон.

Исследование было небольшим, но это первое научное доказательство того, насколько новый вариант может избежать вакцины.

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Pfizer vs Омикрон

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса Омикрон, чем от первоначального варианта COVID-19.

Способность этого штамма "ускользать" от вакцины была в 5 – 10 раз лучше, чем у Бета-варианта. Однако, не все потеряно.

Несмотря на то, что его (коронавируса Омикрон, – 24 канал) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости,

– отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Исследование также показало, что антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против Омикрона. Это позволяет предположить, что бустерные дозы могут помочь в борьбе с этим вариантом недуга.

Что известно об исследовании

Тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке. Там обнаружили первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Профессор также считает, что Омикрон, вероятно, имеет как иммунную защиту, так и преимущество передачи по сравнению с другими вариантами.

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Однако отмечают, что исследование – не полное. В нем изучали живой вирус Омикрон, который вырастили в лаборатории.

Его протестировали на образцах крови лишь 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или последующей передачи вируса в реальном мире.

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