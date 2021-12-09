Уже принят бюджет на 2022 год, в том числе 157 миллионов гривен выделили на программу медицинских гарантий. Из этих средств и будут покрываться расходы на неонатальный скрининг.

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То есть, за услугу будет платить государство. Для новоиспеченных родителей тестирование малышей будет бесплатнім.

Наличие СМА будут определять сразу

Среди 21 болезни в первый день жизни будут диагностироваться и спинальная мышечная атрофия. СМА – это редкое генетическое заболевание. Часто такие детки умирают еще в первые годы жизни, поскольку теряют способность не только двигаться, но и есть, глотать и дышать нормально.

В мире есть несколько препаратов, которые могут помочь остановить прогрессирование болезни, но достаточно дорогие. Некоторые из них принимаются на протяжении всей жизни, а один вводится однократно, но максимум до 2 лет. Так что лечение нужно начать чем можно раньше.

К слову, в Украине впервые будут закупать дорогостоящие лекарства для детей с СМА. В госбюджете Украины на 2022 год предусмотрено 300 миллионов гривен на это.

Важен каждый день

5-месячная Мария-Тереза ​​также страдает СМА. Стоимость препарата составляет несколько миллионов долларов.

Мать девочки Ольга сожалеет – если бы ее дочери СМА диагностировали сразу после появления на свет, у них было бы больше времени. В том числе и на сбор средств. Максимальный возраст приема препарата – до 2 лет, рекомендованный – до 6 месяцев. Маричке всего 5 месяцев и 2 недели, а болезнь уже прогрессирует.

Реквизиты для помощи: Карта Приват Банка: 4149 4993 9503 2202‌ / 4731 2196 4014 2125 – Кудрявая Ольга Владимировна‌;

Карта Монобанка‌: 4441 1144 1378 5898‌ – Кудрявая Ольга Владимировна;

Евро: 5168 7451 1357 3379 – KUDRIAVAIA OLHA UA913052990262086400915212706 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2XЗ‌;

​Доллары 4149 4993 9503 2046 – MYKHAJLOVSKYJ OLEH RU333052990262076400915229770 SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X.

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