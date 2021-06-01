В Бразилии провели многолетний эксперимент с молодыми мамами из малообеспеченных семей. Врачи давали женщинам конкретные рекомендации по питанию новорожденных после прекращения грудного вскармливания и отслеживали состояние их здоровья на протяжении шести лет. Группа контроля придерживалась собственных представлений о правильном питании для детей.

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Что было под запретом в рационе детей

Во время прикорма и до двухлетнего возраста не рекомендовалось давать детям:

сахар,

сладости,

газированные напитки,

соленые закуски,

сдобные и ультрапастеризованные продукты.

Наблюдения показали, что в группе контроля многие из этих продуктов, включая ультрапереработанное детское питание, новорожденные потребляли уже в возрасте полугода.

Первый год после рождения – решающее окно для формирования привычек, которые будут влиять на здоровье человека на протяжении всей жизни,

– заявила автор исследования Кэролайн Сангалло.

Результаты эксперимента

Ученые определили, что дети на здоровом рационе потребляли меньше калорий, жирной и углеводной пищи. К шести годам окружность их талии и жировые складки, свидетельствующие о наличии лишнего веса, были меньше, чем в группе контроля.

Хотя снижение потребления калорий в сутки было незначительным (примерно 90 ккал), в сумме в год этот показатель достиг бы примерно 33 000 ккал.

Ученые сделали вывод, что профилактика ожирения должна начинаться в раннем возрасте и также включать просветительскую работу с матерями.