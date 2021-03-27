Первый город в США: в Нью-Йорке ввели "паспорта вакцинации"
Нью-Йорк стал первым город в США, где ввели "паспорта вакцинации". Их владельцы смогут свободно передвигаться по территории Штатов и участвовать в массовых мероприятиях.
Источник:USA Today
Чтобы получить так называемый "паспорт вакцинации", людям придется скачать специальное приложение Excelsior Pass. Сделать это можно уже с 26 марта.
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Он будет содержать данные о вакцинации или о недавнем отрицательном тесте на COVID-19.
Когда приложение идентифицирует вакцинированного человека, он получит код-пропуск. Его работа напоминает функционирование электронного билета.
Какие бонусы даст "паспорт вакцинации"
- Вакцинированный человек сможет получить допуск к десяткам выставочных, художественных, развлекательных площадок на территории Штатов.
- Кроме того, люди с "паспортом вакцинации" смогут пригласить больше людей на собственную вечеринку или свадьбу.
"Паспорта вакцинации": главное
- В Евросоюзе планируют уже в ближайшее время ввести "паспорта вакцинации".
- Еще 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что это произойдет в течение 3 месяцев.
- В то же время их получат только люди, которых прививали препаратами от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson (Janssen).
- В ВОЗ к "паспортам вакцинации" сейчас относятся негативно.
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