Нью-Йорк стал первым город в США, где ввели "паспорта вакцинации". Их владельцы смогут свободно передвигаться по территории Штатов и участвовать в массовых мероприятиях.

Чтобы получить так называемый "паспорт вакцинации", людям придется скачать специальное приложение Excelsior Pass. Сделать это можно уже с 26 марта.

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Он будет содержать данные о вакцинации или о недавнем отрицательном тесте на COVID-19.

Когда приложение идентифицирует вакцинированного человека, он получит код-пропуск. Его работа напоминает функционирование электронного билета.

Какие бонусы даст "паспорт вакцинации"

Вакцинированный человек сможет получить допуск к десяткам выставочных, художественных, развлекательных площадок на территории Штатов.

Кроме того, люди с "паспортом вакцинации" смогут пригласить больше людей на собственную вечеринку или свадьбу.

"Паспорта вакцинации": главное