Первый в мире: Гибралтар завершил вакцинацию против коронавируса
Британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию населения от COVID-19. Там это сделали первыми в мире.
Источник:The Telegraph
На Гибралтаре привили все взрослое население. О завершении вакцинации сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
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Обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании, получили примерно 26 тысяч жителей Гибралтара в возрасте от 18 лет. Общее население заморской территории – 35 тысяч человек.
От прививки против вируса отказались лишь 3,5% граждан. Среди факторов, способствовавших быстрой вакцинации:
- небольшое количество жителей;
- небольшая территория;
- непрерывное снабжение вакциной из Британии.
Однако из-за возникновения новых штаммов коронавируса местные власти допустили повторную иммунизацию населения. В правительстве Гибралтара назвали массовую вакцинацию людей операцией "Свобода".
Вакцинация на Гибралтаре: коротко
- Гибралтар получил 5 партий доз вакцины Pfizer-BioNTech от Великобритании. Они были предусмотрены на более чем 40 тысяч человек.
- Сейчас в стране – 26 активных больных COVID-19, в то же время 4 146 граждан выздоровели.
- С начала пандемии коронавируса на Гибралтаре заразились 4 269 человек.
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