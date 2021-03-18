Британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию населения от COVID-19. Там это сделали первыми в мире.

На Гибралтаре привили все взрослое население. О завершении вакцинации сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

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Обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании, получили примерно 26 тысяч жителей Гибралтара в возрасте от 18 лет. Общее население заморской территории – 35 тысяч человек.

От прививки против вируса отказались лишь 3,5% граждан. Среди факторов, способствовавших быстрой вакцинации:

небольшое количество жителей;

небольшая территория;

непрерывное снабжение вакциной из Британии.

Однако из-за возникновения новых штаммов коронавируса местные власти допустили повторную иммунизацию населения. В правительстве Гибралтара назвали массовую вакцинацию людей операцией "Свобода".

Вакцинация на Гибралтаре: коротко