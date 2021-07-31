Бустерную дозу получил не только президент, но и его жена. Они начали курс прививок. Произошло это в пятницу, 30 июля.

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Президент Израиля вакцинировался в третий раз

Герцогу вкололи препарат от Pfizer / BioNTech. Он прививался в медцентре близи Тель-Авива. "Протяни руку и сделай прививку!", — написал израильский президент в твиттере, куда выложил свою фотографию из центра вакцинации.

Рядом с ними был премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше,

– сказал Беннетт.

Национальную кампанию по дополнительной вакцинации пожилых граждан объявили в стране 29 июля. Впрочем, третью инъекцию вакцины начали делать только людям, которые прививались не ранее 5 месяцев назад. Но при условии, что вторая доза была также от Pfizer.

Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки, и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усилительную. В ВОЗ ранее призвали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.

Ситуация с вакцинацией и COVID-19 в Израиле

Источник: Минздрав Израиля