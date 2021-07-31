Первый в мире: президент Израиля Герцог получил третью дозу вакцины против коронавируса
Источник:The Times of Israel
Израиль стал первой страной в мире, которые начали вводить третью – бустерную – дозу вакцины против COVID-19 пожилым людям. Ее уже вкололи президенту страны – 60-летнему Ицхаку Герцогу.
Бустерную дозу получил не только президент, но и его жена. Они начали курс прививок. Произошло это в пятницу, 30 июля.
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Президент Израиля вакцинировался в третий раз
Герцогу вкололи препарат от Pfizer / BioNTech. Он прививался в медцентре близи Тель-Авива. "Протяни руку и сделай прививку!", — написал израильский президент в твиттере, куда выложил свою фотографию из центра вакцинации.
Рядом с ними был премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше,
– сказал Беннетт.
Национальную кампанию по дополнительной вакцинации пожилых граждан объявили в стране 29 июля. Впрочем, третью инъекцию вакцины начали делать только людям, которые прививались не ранее 5 месяцев назад. Но при условии, что вторая доза была также от Pfizer.Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки, и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усилительную. В ВОЗ ранее призвали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.
Ситуация с вакцинацией и COVID-19 в Израиле
Источник: Минздрав Израиля
- Вакцинация израильтян препаратом от Pfizer началась 20 декабря 2020 года.
- С начала вакцинальной кампании в Израиле первую дозу прививки получили 5,78 миллиона израильтян, вторую – 5,37 миллиона.
- В целом население в стране составляет чуть более 9 миллионов человек.
- Из-за штамма Дельта в стране, возросло количество инфицирований коронавирусом.
- Так, 17 июля врачи впервые с марта 2021 года выявили за сутки в Израиле свыше тысячи больных коронавирусом, а 27 июля – более 2 тысяч.
- Всего с начала пандемии в стране заболели 871,343 человека. К сожалению, умерли – 6,469 человека. Еще 848,474 израильтянина побороли недуг.