Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.

Вакцинацию проводили препаратом CoviShield

87-летний политик получил первую дозу вакцины против коронавируса AstraZeneca (CoviShield). Для полноценной защиты требуется две дозы препарата.

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В рамках второго этапа вакцинации

Леонида Кравчука вакцинировали, ведь он относится к категории людей в возрасте 80 лет. А эта категория относится ко второму этапу кампании вакцинации в Украине.

Второй этап начался в Украине 22 марта. Кроме людей старше 80 лет, во время него вакцинируют семейных врачей, работники социальной сферы и общественного здоровья.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. До конца марта Украина должна получить еще 1,5 миллиона доз препарата. Это единственная вакцина, которую имеет Украина сейчас.



23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз, их хватит на прививки против COVID-19 для 250 тысяч человек.