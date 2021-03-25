Первый президент Украины Кравчук вакцинировался "AstaZeneca": видео
Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19.
Источник:Украинская Правда
Вакцинацию проводили препаратом CoviShield
87-летний политик получил первую дозу вакцины против коронавируса AstraZeneca (CoviShield). Для полноценной защиты требуется две дозы препарата.
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В рамках второго этапа вакцинации
Леонида Кравчука вакцинировали, ведь он относится к категории людей в возрасте 80 лет. А эта категория относится ко второму этапу кампании вакцинации в Украине.
Второй этап начался в Украине 22 марта. Кроме людей старше 80 лет, во время него вакцинируют семейных врачей, работники социальной сферы и общественного здоровья.
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