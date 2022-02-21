Первый сексуальный опыт влияет на будущие сексуальные желания женщины: исследование

Для большинства людей первый секс – это значимое событие. В недавнем исследовании психологов из Университета Торонто удалось выяснить, как это влияет на дальнейшую жизнь женщин.

Оказалось, что первый опыт оказывает длительное влияние на либидо женщин в более позднем возрасте. Однако это вовсе не влияет на уровень сексуального влечения у мужчин.

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"Традиционная мудрость говорит нам, что у женщин более слабое половое влечение, чем у мужчин. А что разрыв в либидо большой и стабильный на протяжении всей жизни, потому что женщины в принципе хотят секса меньше, чем мужчины", – объяснила психолог Диана Пергейн.

Ученые провели исследование

В нем приняли участие 838 взрослых гетеросексуальных людей. Обнаружили, что женщины отличаются от мужчин своим желанием секса с партнером только в том случае, если их первый сексуальный опыт не был приятным.

Женщины, по сравнению с мужчинами, в 2 раза реже сообщали о том, что были не разочарованы первым половым актом, и в 8 раз реже отметили, что достигали оргазма,

– говорит Пергейн.

Исследование также показало, что первый сексуальный опыт мужчин не повлиял на их текущий уровень сексуального влечения.

"Вместо того, чтобы действительно говорить о фиксированных гендерных различиях в сексуальном желании, наши результаты повышают вероятность того, что сексуальный дебют без оргазма может быть обычной частью сексуальной социализации женщин, когда сексуальная активность может быть дестимулированная", — подытожила Пергейн.

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В конце концов, она надеется, что исследование демонстрирует, что более низкое сексуальное влечение у женщин может быть связано скорее с разницей в опыте, чем гендерным различием.

Ученые добавили, что также эти выводы имеют важные последствия для полового воспитания, которое часто сосредотачивается на сексуальном здоровье и пропаганде здорового секса.