Сейчас по меньшей мере 81,1% населения в возрасте от 18 лет получили по меньшей мере первую дозу вакцины против коронавируса. Поэтому губернатор Вермонта Фил Скотт решил снять все карантинные ограничения.
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Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, которая следит за данными и доверяет медицинской науке,
– заявил Скотт.
При этом он добавил, что количество привитых жителей штата превышает поставленную президентом Джо Байденом цель по вакцинации 70% совершеннолетнего населения.
Срок действия чрезвычайного положения истек. Зато федеральные ограничения, такие как требования к ношению защитных масок в аэропортах и других видах общественного транспорта, остались в силе.
Темпы вакцинации в США
Источник: Минфин
- В США одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech.
- Первую дозу вакцины получили 173 840 483 (52,23%) населения США,
- Зато полностью вакцинировано 143 921 222 (43,24%) граждан,
- Всего в США провели 309 322 545 вакцинаций против коронавируса.