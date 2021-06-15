Первый штат США отменил все карантинные ограничения: там вакцинировали 80% населения

В американском штате Вермонт от коронавируса вакцинировали более 80% населения. Поэтому там решили отменить все карантинные ограничения.

Сейчас по меньшей мере 81,1% населения в возрасте от 18 лет получили по меньшей мере первую дозу вакцины против коронавируса. Поэтому губернатор Вермонта Фил Скотт решил снять все карантинные ограничения.

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Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, которая следит за данными и доверяет медицинской науке,

– заявил Скотт.

При этом он добавил, что количество привитых жителей штата превышает поставленную президентом Джо Байденом цель по вакцинации 70% совершеннолетнего населения.

Срок действия чрезвычайного положения истек. Зато федеральные ограничения, такие как требования к ношению защитных масок в аэропортах и других видах общественного транспорта, остались в силе.

Темпы вакцинации в США

Источник: Минфин

В США одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech.

Первую дозу вакцины получили 173 840 483 (52,23%) населения США,

Зато полностью вакцинировано 143 921 222 (43,24%) граждан,

Всего в США провели 309 322 545 вакцинаций против коронавируса.