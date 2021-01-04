Грузинские медики подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Речь идет о штамме, который впервые зафиксировали в Великобритании.

При этом заболевание обнаружили у пациента, который не путешествовал в эту страну. Об этом со ссылкой на слова директора Национального центра по контролю здоровья граждан Минздрава Грузии Паата Имнадзе пишет "Грузия Online".

Между тем Инфицирование происходит уже внутри страны: в Швейцарии распространяется мутировавший COVID-19

По его словам, на новый штамм проверяли 3 образца положительных COVID-тестов, два из которых получили отрицательный ответ. Третий же оказался положительным.

Зараженному пациенту за 50, он чувствует себя хорошо и находится в изоляции.

Биологический материал его контакта также изучается. В структуре Минздрава не уточнили, в какой стране инфицировался мужчина. Известно только, что в Великобритании во время своего путешествия он не был. Сейчас пациент уже фактически выздоровел.

По словам грузинских медиков, новый штамм не отличается от обычного COVID-19 тяжестью течения болезни или летальностью. Впрочем, в Грузии тоже подтвердили: мутировавший коронавирус обладает способностью быстро распространяться. Следовательно, соблюдение мер безопасности становится еще более важным.



Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала

По данным Министерства здравоохранения Грузии, в стране выявлены 229 тысяч 763 случая заражения COVID-19, умерли 2 тысячи 628 человек. В то же время выздоровели уже 222 тысячи 405 пациентов.