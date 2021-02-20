Сейчас Прикарпатье больше всего страдает от коронавируса. Поэтому в области – максимальные меры сдерживания и противодействия COVID-19 и первый в Украине мобильный госпиталь.

Госпиталь разворачивают на базе Богородчанской райбольницы, ее уже перепрофилируют в монобольницу – исключительно для пациентов с коронавирусом. Сейчас подводят все необходимые коммуникации и обустраивают территорию.

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В госпитале предусмотрели 120 коек, однако чиновники отметили, что он исключительно резервный. То есть на случай, когда в больницах Прикарпатья вообще не останется свободных мест, поэтому запустить его в эксплуатацию планируют не раньше, чем за неделю.



"Будут монтировать оборудование, которое будет обогревать помещение. Это абсолютно самодостаточный модуль, то есть после того, когда будет настроен правильный температурный режим внутри – начнется монтаж оборудования", – рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

По его словам, соответствующее оборудование является дорогим, но оно очень важно. Госпиталь будет готов принимать пациентов только после первичного осмотра по результатам, добавил он.



В госпитале начнется монтаж оборудования / Фото 24 канала

Какова ситуация вокруг Богородчанской больницы

Богородчанский больница после перепрофилирования сможет принять 250 больных коронавирусом пациентов. Для этого нужно освободить практически все палаты, а некоторые отделения вообще закрыть.

Гендиректор Богородчанской больницы Иван Коляджин рассказал, что сейчас закрывают гинекологическое отделение, что означает:

часть больных выписывают;

часть пациентов переводят в областные учреждения.



В больнице закрывают отделение / Фото 24 канала

Он пояснил, что так же закрывают неврологическое отделение. Следующим этапом, по словам Коляджина, будет хирургическое отделение на 60 коек, часть больных выпишут, а больных, которые требуют длительного лечения – переведут в другие учреждения, в том числе и в областную клиническую больницу.

Проблема с медперсоналом в госпитале

Если проблему с кроватями мобильный госпиталь может решить оперативно, то с медперсоналом – сложнее. Ведь на дополнительных 120 кроватей нужно найти и дополнительный персонал.

В субботу и воскресенье оказывать медицинскую помощь будут работники университета, в будние дни – работники Богородчанской больницы,

– сказал исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Владимир Дзембак.

В области – увеличение количества больных

Медики отметили, что область 3 суток подряд превосходит так называемые антирекорды – новых больных примерно 700 ежедневно. Загруженность 7 больниц Прикарпатья уже на грани возможного.

Чтобы изменить соответствующую ситуацию, параллельно с усилением карантинных мер по следующую неделю на Прикарпатье обещают развернуть еще 730 койкомест.



На Прикарпатье обещают развернуть еще 730 койкомест / Фото 24 канала

"Дополнительно законтрактовали (койкоместа – 24 канал) в Верховинской и Заболотовской больнице. Другие лечебные учреждения, которые предоставили сверхвозможности и нашли 80 дополнительных койкомест в областной клинической больнице будет развернуто дополнительно. По другим – от 10 и до 30 койкомест еще разворачивают", – рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук.

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Кроме того, руководство области работает над доукомплектованием отдельных больниц вместимостью со сжиженным кислородом – чтобы максимально увеличить доступ больных к кислородным точкам.