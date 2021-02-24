В Украине стартовала вакцинация от коронавируса COVID-19. Первым прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который уже успел поделиться ощущениями после первой дозы вакцины.

Врач из Черкасс Евгений Горенко заявил, что ничего страшного в вакцинации против коронавирусной инфекции нет.

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Ничего страшного в этом нет. Никаких страшных осложнений, слава богу, я не испытываю. Я ничего не чувствовал, кроме самого момента инъекции,

– заявил Горенко.

Предварительно медика проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов после первой дозы.

"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Все это свободно", – отметил он.



Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: коротко

500 тысяч доз вакцины CoviShield прибыли в Украину 23 февраля, их передают в регионы. Во время первой волны привьют почти 13 тысяч человек.

Прежде всего будут вакцинировать медиков, которые работают с пациентами, больными коронавирусом. А также тех, кто находится в зоне критического риска.

В целом в 2021 году, согласно Национальному плану вакцинации против COVID-19, намерены вакцинировать около 14 миллионов украинцев.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала