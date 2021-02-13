Оксфордский университет и компания AstraZeneca объявила о начале исследований эффективности своей вакцины против COVID-19 для детей и подростков.

Детали исследования

Для участия в тестировании привлекут 300 добровольцев в возрасте от 6 до 17 лет. Исследования стартуют уже в этом месяце, в феврале 2021 года.

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Профессор Эндрю Поллард, один из авторов отметил нужности такого исследования, ведь вакцинация детей поможет контролировать распространение коронавирус.

Хотя большинство детей относительно меньше страдают от коронавируса и имеют меньшие риски осложненного течения болезни, важно установить безопасность и иммунную реакцию на вакцину среди детей и подростков, потому, что некоторым детям может понадобиться вакцинация,

– сказал Поллард.

Что известно о доступности вакцин против COVID-19 для детей

Источник: New York Times

Вакцинация против COVID-19 будет возможной для детей не раньше конца лета 2021 года.

Пока вакцину Pfizer можно колоть детям старше 16 лет. Препарат Moderna вообще разрешен для людей, которым исполнилось 18 лет.

О старте исследований своих вакцин для младших групп населения также сообщили компании Pfizer и Moderna.

Лишь в планах подобные исследования также у компаний Johnson & Johnson и Novavax.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала