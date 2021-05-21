Поставка состоится в течение следующих 18 месяцев. 1 миллиард вакцин из этого объема будет поставлен до конца 2021 года.

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Глава правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла объяснил, что 2 миллиарда доз будут распределены между бедными странами бесплатно, а государствам со средним и низким доходом их поставят по сниженной цене, передает Financial Post.

Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 миллиарда доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев,

– сказал Альберт Бурла.

Издание пишет, что богатые государства закупают вакцину Pfizer по 20 долларов за дозу.

Вакцинация в Украине: коротко

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 913 людей. 6 287 из них получили первую дозу вакцины, а 12 626 получили вторую дозу.

К слову, 18 мая в Украину прибыло 122 850 доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. В Минздраве заявляли, что ожидается поставка в целом около 500 000 доз этого препарата в течение недели.

Еще в начале года вакцину от коронавируса согласны были получить 40% украинцев. По состоянию на май количество желающих существенно увеличилось. Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Кабмина рассказал, что вакцину против коронавируса готовы получить более 60% граждан. Премьер-министр считает, что это достижение.



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