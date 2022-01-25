Pfizer и BioNTech начали клинические испытания особой вакцины против Омикрона

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания новой специфической вакцины против коронавируса.

Ожидают, что она будет защищать от штамма Омикрон. Теперь производители планируют оценить, насколько такая вакцина безопасна, каковы возможные побочные эффекты и уровень иммунного ответа организма.

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Как будет проходить исследование

В исследовании примет участие 1 420 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Само испытание делится на 3 группы:

участники первой получили 2 дозы вакцины Pfizer по крайней мере за 90 – 180 дней до исследования. Теперь они получат одну – две дозы новой вакцины с защитой от Омиркона. во втором добровольцы получили 3 дозы текущей вакцины Pfizer минимум за 3 месяца до этого. Теперь они получат одну дозу текущей вакцины Pfizer или специфической вакцины от Омикрона. участники третьей когорты не получили никакой вакцины против коронавируса. Их трижды прививают новым препаратом-кандидатом.

Что говорят в Pfizer о новой вакцине

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за Омикрона, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", – заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

Европейский регулятор еще не определил, уместно ли изготовление такой вакцины.

Новые данные доказывают, что иммунитет от COVID-19 при Омикроне ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами. Об этом заявил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Поэтому он убежден, что нужно "разрабатывать вакцину на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от Омикрона, как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты".

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их вакцину против Омикрона создадут уже весной 2022 года.

Почему нужна новая вакцина

Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.



С вакцинами от других производителей такая же ситуация, или и хуже. Например, по данным исследователей Университета Гонконга (HKU), Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.С вакцинами от других производителей такая же ситуация, или и хуже. Например, по данным исследователей Университета Гонконга (HKU), ни у одного из 25 человек, у которых были прививки Coronavac , не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

Вакцина против Омикрона от Moderna

Американская фармацевтическая компания Moderna тоже работает над бустерной дозой вакцины против коронавируса, которая будет направлена на штамм Омикрон.

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