Pfizer-BioNTech опубликовали результаты третьей дозы вакцины

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали результаты исследования эффективности бустерной дозы вакцины. Она сумела усилить иммунный ответ, в частности против штамма коронавируса Дельта.

Эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли участие 10 тысяч добровольцев.

К теме Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Участники были старше 16 лет, половина из них получила вакцину и половину плацебо. Реципиенты получали третью дозу в среднем через 11 месяцев после второй дозы вакцины.

Результаты исследования:

Среди вакцинированных добровольцев коронавирусом заболели всего 5 человек.

Тем среди участников исследования, которые получали плацебо, заразилось 109 человек.

Средний возраст добровольцев составлял 53 года, почти четверть группы были старше 65 лет. Эффективность третьей инъекции оказалась одинаковой во всех возрастных группах и даже среди людей с сопутствующими болезнями.

Исследователи подчеркнули, что во время испытаний доминантным был Дельта-вариант коронавируса.

Угур Шахин – генеральный директор BioNTech "Результаты испытаний показывают, что ревакцинация может сыграть важную роль в сдерживании пандемии и возвращении к нормальной жизни”.

Тем временем генеральный директор Pfizer Альберт Бурла убежден, что бустерные дозы "должны сыграть решающую роль" в борьбе с пандемией COVID-19.

Многие страны уже ввели бустерную дозу

Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. США и большая часть Европы разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.

Использование бустерной дозы сейчас является предметом споров между правительствами стран и ВОЗ. С одной стороны, исследования свидетельствуют о преимуществах третьей прививки, а с другой стороны – бедные страны до сих пор страдают от недостатка вакцин.

В Украине еще не внедрили использование дополнительной дозы COVID-вакцины. Но главный санврач страны Игорь Кузин считает, что национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике позволит третью прививку людям с ослабленным иммунитетом.