Pfizer-BioNTech опубликовали результаты третьей дозы вакцины
Источник:Bloomberg
Компании BioNTech и Pfizer опубликовали результаты исследования эффективности бустерной дозы вакцины. Она сумела усилить иммунный ответ, в частности против штамма коронавируса Дельта.
Эффективность третьей дозы против симптоматического течения коронавируса составила 95,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли участие 10 тысяч добровольцев.
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Участники были старше 16 лет, половина из них получила вакцину и половину плацебо. Реципиенты получали третью дозу в среднем через 11 месяцев после второй дозы вакцины.
Результаты исследования:
- Среди вакцинированных добровольцев коронавирусом заболели всего 5 человек.
- Тем среди участников исследования, которые получали плацебо, заразилось 109 человек.
Исследователи подчеркнули, что во время испытаний доминантным был Дельта-вариант коронавируса.
Угур Шахин – генеральный директор BioNTech
"Результаты испытаний показывают, что ревакцинация может сыграть важную роль в сдерживании пандемии и возвращении к нормальной жизни”.
Тем временем генеральный директор Pfizer Альберт Бурла убежден, что бустерные дозы "должны сыграть решающую роль" в борьбе с пандемией COVID-19.
Многие страны уже ввели бустерную дозу
Некоторые страны, такие как Израиль, уже широко используют бустерные дозы. США и большая часть Европы разрешили третью прививку пожилым людям и людям из групп высокого риска.
Использование бустерной дозы сейчас является предметом споров между правительствами стран и ВОЗ. С одной стороны, исследования свидетельствуют о преимуществах третьей прививки, а с другой стороны – бедные страны до сих пор страдают от недостатка вакцин.
В Украине еще не внедрили использование дополнительной дозы COVID-вакцины. Но главный санврач страны Игорь Кузин считает, что национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике позволит третью прививку людям с ослабленным иммунитетом.