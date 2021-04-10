Сейчас в Украине вакцинируют препаратом AstraZeneca (CoviShield). Однако, к сожалению, есть люди, которые отказались от этого. В социальных сетях звучит немало призывов "Ждать Pfizer". Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже рассказал, как будут распределены первые партии вакцин компаний Pfizer и Coronavac.

По словам Виктора Ляшко, 117 тысяч доз вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля.

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Кто получит вакцину от коронавируса компании Pfizer:

1) граждане в домах для пристарелых (жители и работники таких заведений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

2) работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

Кто будет вакцинирован препаратом Coronavac (215 тысяч доз уже в Украине)

1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;

2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;

3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021 года;

4) полицейские.

Коротко о вакцинах для украинцев

Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:

на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax,

на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield,

на 2 миллиона доз – по вакцине Sinovac,

на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.

Справка: 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.