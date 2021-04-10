Pfizer и Coronavac в Украине: кто получит вакцину этих производителей
Сейчас в Украине вакцинируют препаратом AstraZeneca (CoviShield). Однако, к сожалению, есть люди, которые отказались от этого. В социальных сетях звучит немало призывов "Ждать Pfizer". Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже рассказал, как будут распределены первые партии вакцин компаний Pfizer и Coronavac.
Источник:Украинская правда
По словам Виктора Ляшко, 117 тысяч доз вакцины Pfizer прибудут в Украину примерно 14-15 апреля.
Читайте также Первая украинка, которая получила две дозы вакцины, рассказала о побочных реакциях и прививке
Кто получит вакцину от коронавируса компании Pfizer:
1) граждане в домах для пристарелых (жители и работники таких заведений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
2) работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.
Кто будет вакцинирован препаратом Coronavac (215 тысяч доз уже в Украине)
1) люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;
2) люди, которые будут работать на ВНО-2021;
3) олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на играх 2021 года;
4) полицейские.
Коротко о вакцинах для украинцев
Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала контракты:
- на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax,
- на 2 миллиона доз – с AstraZeneka/CoviShield,
- на 2 миллиона доз – по вакцине Sinovac,
- на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.
Справка: 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за недостатка препарата на внутреннем рынке.
Поделиться новостью