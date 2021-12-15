Как Pfizer и Coronavac защищают от Омикрона: все хуже, чем казалось

Вариант коронавируса Омиркон смог снизить эффективность двух доз вакцины против COVID-19. В частности, говорится о препаратах Pfizer и Coronavac

Так, исследователи из отдела микробиологии Университета Гонконга (HKU) обнаружили, что у большинства людей после введения двух доз этих вакцин не вырабатывается достаточный уровень антител против нового варианта вируса Омикрон.

Внимание Причины возникновения тревоги и ее самые распространенные проявления

То есть, они "почти не эффективны против нового штамма". Вероятно, понадобится третья прививка. И сделать его нужно как можно быстрее, отмечают ученые.

Они также предположили, что, вероятно, придется разработать совершенно новый препарат или усовершенствовать тот, который уже существует.

Как проверяли вакцины ученые

Чтобы проверить способность антител людей, которые получили вакцины, нейтрализовать вариант Омикрон, команда использовала сыворотки от двух групп реципиентов вакцины, которые получили две дозы BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) или Coronavac. Каждая группа состояла из 25 человек.

Протестировали два варианта Омикрона, которые уже обнаруживали в Гонконге: один из Южной Африки, а другой из Нигерии (с дополнительной мутацией).

Дополнительно еще раз контрольно проверяли способность антител нейтрализовать штаммы Альфа, Бета и Дельта.

Результаты неутешительны

Pfizer-BioNTech. Только 5 из 25 человек, получивших эту вакцину смогли нейтрализовать вирус варианта Омикрон. Эффективность вакцины была снижена до 20 − 24%.

По сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2 титр нейтрализующих антител против варианта Omicron снизился в 36 − 40 раз.

Coronavac. Ни одна из сывороток 25 человек, получивших вакцины этого производителя не содержит антител в достаточном количестве ,чтобы "убить" Омикрон.

Наши результаты показывают, что при разработке вакцины против COVID-19 следующего поколения следует учитывать достаточный охват этого нового вирусного варианта,

– подчеркнули авторы исследования.

Так, вариант вируса Омикрон смог снизить эффективность двух доз вакцины COVID-19, особенно в случае с Coronavac. Это означает, что у людей, которые получили вакцины или выздоровели от болезни есть высокий риск повторно заразиться, но уже новым штаммом.

Интересно, что другие данные исследователей из Южной Африки также свидетельствуют о снижении эффективности вакцин против Омикрона. В частности, исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения.

Больше здесь Насколько эффективна вакцина Pfizer против штамма Омикрон

Что известно об Омикроне

Его впервые обнаружили в ноябре 2021 года. Он распространяется по всему миру и сейчас его зафиксировали в 77 странах. Этот вариант вызывает особую озабоченность из-за большого количества мутаций в вирусе, которые могут повлиять на инфекционность или эффективность вакцины.



Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео