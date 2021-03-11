Pfizer готова производить свою вакцину в Индии, но есть ряд условий
Американская компания Pfizer заявила о готовности начать производство своей вакцины против COVID-19 в Индии. Сейчас компания ищет понимания с правительством Индии, которое ранее не дало разрешение на проведение дополнительных исследований на территории страны.
Источник:Times of India
Планируется, что совместное производство вакцины улучшит отношения между правительством Индии и американской компанией.
Важно Вакциной Pfizer-BioNTech нужно будет прививаться регулярно
По последним данным, вакцина против COVID-19 производства компании Pfizer до сих пор не сертифицирована в Индии. Компания отозвала свою заявку на сертификацию, ведь правительство не дало разрешение на проведение дополнительных исследований на территории страны.
Несмотря на отзыв сертификации вакцины, Pfizer ищет пути взаимопонимания с индийским правительством. Компания даже разработала план производства вакцины на территории Индии в сотрудничестве с индийскими предприятиями.
Требования Pfizer к индийскому правительству
- Ускоренная сертификация препарата.
- Разрешение на клинические испытания.
- Отказ от регуляции цены на конечный продукт и ограничение экспорта.
Что известно о компании Pfizer?
Это американская фармацевтическая компания, которую основали в 1849 году. Самые известные препараты компании – лекарство для борьбы с эректильной дисфункцией Viagra и глазные капли Visine. Общий штат фармацевтического гиганта по всему миру насчитывает около 86 тысяч сотрудников.
Данные: Wikipedia
Заметим, что в феврале вакцина от производителей Pfizer и BioNTech прошла регистрацию в Украине. Это означает, что препарат можно официально и беспрепятственно использовать на территории страны.
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