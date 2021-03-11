Американская компания Pfizer заявила о готовности начать производство своей вакцины против COVID-19 в Индии. Сейчас компания ищет понимания с правительством Индии, которое ранее не дало разрешение на проведение дополнительных исследований на территории страны.

Планируется, что совместное производство вакцины улучшит отношения между правительством Индии и американской компанией.

Важно Вакциной Pfizer-BioNTech нужно будет прививаться регулярно

По последним данным, вакцина против COVID-19 производства компании Pfizer до сих пор не сертифицирована в Индии. Компания отозвала свою заявку на сертификацию, ведь правительство не дало разрешение на проведение дополнительных исследований на территории страны.

Несмотря на отзыв сертификации вакцины, Pfizer ищет пути взаимопонимания с индийским правительством. Компания даже разработала план производства вакцины на территории Индии в сотрудничестве с индийскими предприятиями.

Требования Pfizer к индийскому правительству

Ускоренная сертификация препарата. Разрешение на клинические испытания. Отказ от регуляции цены на конечный продукт и ограничение экспорта.

Что известно о компании Pfizer? Это американская фармацевтическая компания, которую основали в 1849 году. Самые известные препараты компании – лекарство для борьбы с эректильной дисфункцией Viagra и глазные капли Visine. Общий штат фармацевтического гиганта по всему миру насчитывает около 86 тысяч сотрудников. Данные: Wikipedia

Заметим, что в феврале вакцина от производителей Pfizer и BioNTech прошла регистрацию в Украине. Это означает, что препарат можно официально и беспрепятственно использовать на территории страны.