Pfizer готова виробляти свою вакцину в Індії, але є низка умов
Американська компанія Pfizer заявила про готовність розпочати виробництво своєї вакцини проти COVID-19 в Індії. Наразі компанія шукає порозуміння з урядом Індії, який раніше не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.
Источник:Times of India
Планується, що спільне виробництво вакцини покращить стосунки між урядом Індії та американською компанією.
Важливо Вакциною Pfizer-BioNTech потрібно буде щепитися регулярно
За останніми даними, вакцина проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer досі не сертифікована в Індії. Компанія відкликала свою заявку на сертифікацію, адже уряд не дав дозвіл на проведення додаткових досліджень на території країни.
Попри відкликання сертифікації вакцини, Pfizer шукає шляхів порозуміння з індійським урядом. Компанія навіть розробила план виробництва вакцини та території Індії у співпраці з індійськими підприємствами.
Вимоги Pfizer до індійського уряду
- Прискорена сертифікація препарату.
- Дозвіл на клінічні випробування.
- Відмова від регуляції ціни на кінцевий продукт та обмежень експорту.
Що відомо про компанію Pfizer?Це американська фармацевтична компанія, яку застували у 1849 році. Найвідоміші препарати компанії – ліки для боротьби з еректильною дисфункцією Viagra та очні краплі Visine. Загальний штат фармацевтичного гіганта по всьому світу налічує близько 86 тисяч співробітників.
Дані: Wikipedia
Зауважимо, що у лютому вакцина від виробників Pfizer та BioNTech пройшла реєстрацію в Україні. Це означає, що препарат можна офіційно та безперешкодно використовувати на території країни.
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