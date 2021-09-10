Pfizer готовится представить COVID-вакцину для детей от 5 до 11 лет

В ближайшее время Pfizer планирует представить вакцину от коронавируса для детей. Препарат будет отличаться лишь дозировкой.

Об этом заявила основатель фармацевтической компании Pfizer Озлем Тюречи. Она рассказала, что все идет по плану, а заявление об утверждении следует подавать как можно быстрее.

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Там утверждают, что детей в возрасте от 5 до 11 лет можно будет прививать уже в октябре 2021 года.

В ближайшие недели мы представим результаты исследования детей в возрасте от 5 до 11 лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в частности, в Европе,

– отметила Тюречи.

Вакцина та же, но доза меньше

Препарат не будет отличаться составом от "взрослой" вакцины, но детей будут прививать меньшими дозами. Также до конца года компания должна провести клинические исследования по эффективности препарата для детей от 6 месяцев.

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Вакцинация детей в мире: коротко

6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.

В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.

В Украине пока этого делать не спешат. Стоит отметить, что в мире еще нет необходимых исследований.