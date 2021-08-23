Pfizer намерен сфокусироваться на препаратах, которые будут стимулировать иммунную систему пациента для выявления и уничтожения раковых клеток. Компания указала, что выкупит все акции Trillium, которыми еще не владеет.
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Покупка производителя лекарств: главное
На покупку потратят более 2 миллиардов долларов. Pfizer инвестировал 25 миллионов долларов в Trillium еще в сентябре 2020 года. Тогда компания купила почти 2,3 миллиона обыкновенных акций по цене 10,88 доллара за штуку.
Нынешняя цена – 2,3 миллиарда долларов – включает наценку в 118% к средней стоимости бумаг Trillium за 60 дней.
Что говорят в компании
После объявления о новой сделке гендиректор Trillium Ян Скварка заявил, что надеется на более быстрое развитие программ Trillium благодаря возможностям Pfizer.
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Что известно о компании Trillium Therapeutics
- Trillium разрабатывает препараты для повышения способности врожденного иммунитета выявлять и разрушать раковые клетки.
- Там создали вещества TTI-622 и TTI-621. Они помогают бороться с гематологическими злокачественными образованиями – раковыми заболеваниями, которые поражают кровь, костный мозг и лимфатические узлы.
- Сейчас препараты от Trillium находятся на ранних стадиях испытаний.