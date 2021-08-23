Pfizer купит разработчика лекарств для лечения рака за 2,3 миллиарда долларов

Одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний Pfizer договорилась о покупке Trillium Therapeutics. Это разработчик лекарств для лечения рака.

Pfizer намерен сфокусироваться на препаратах, которые будут стимулировать иммунную систему пациента для выявления и уничтожения раковых клеток. Компания указала, что выкупит все акции Trillium, которыми еще не владеет.

Внимание Украина вскоре получит 6,5 миллионов доз вакцины от коронавируса, – Ляшко

Покупка производителя лекарств: главное

На покупку потратят более 2 миллиардов долларов. Pfizer инвестировал 25 миллионов долларов в Trillium еще в сентябре 2020 года. Тогда компания купила почти 2,3 миллиона обыкновенных акций по цене 10,88 доллара за штуку.

Нынешняя цена – 2,3 миллиарда долларов – включает наценку в 118% к средней стоимости бумаг Trillium за 60 дней.

Что говорят в компании

После объявления о новой сделке гендиректор Trillium Ян Скварка заявил, что надеется на более быстрое развитие программ Trillium благодаря возможностям Pfizer.

Стоит знать Новая надежда побороть СПИД: Moderna начала испытания мРНК-вакцин от ВИЧ

Что известно о компании Trillium Therapeutics

Trillium разрабатывает препараты для повышения способности врожденного иммунитета выявлять и разрушать раковые клетки.

Там создали вещества TTI-622 и TTI-621. Они помогают бороться с гематологическими злокачественными образованиями – раковыми заболеваниями, которые поражают кровь, костный мозг и лимфатические узлы.

Сейчас препараты от Trillium находятся на ранних стадиях испытаний.

В 2020 году рак крови диагностировали более чем у 1 миллиона человек по всему миру, что составило 6% от общего количества диагностированных случаев рака.