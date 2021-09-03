Соответствующие результаты показало исследование ученых Медицинской школы Вирджинского университета. В то же время ученые предостерегли не делать выводов об эффективности вакцины по уровню антител.

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Вакцины обоих производителей более чем на 90% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти.

Ученые ставили цель сравнить лишь разницу в иммунной реакции у людей разного возраста на вакцины со схожим принципом действия, а не выяснить их эффективность по уровню антител.

Мы хотели проверить, уместно ли измерять титр антител после вакцинации, чтобы проверить ее эффективность. Пока мы точно не знаем, является ли титр антител надежным показателем их эффективности,

– отметил иммунолог Джеффри Уилсон.

Есть также Т-клеточный иммунитет

Кроме защиты, которую формируют антитела, есть еще Т-клеточный иммунитет, который играет не менее важную роль в защите против COVID-19.

Исследователи проанализировали образцы крови в 1647 медицинских работников, которые завершили курс вакцинации против COVID-19. В частности, 688 медиков імунізували вакциной Moderna, а 959 из них – препаратом от Pfizer.

Результаты показали, что концентрация антител после прививки Pfizer была меньше, чем после прививки Moderna (45,9 микрограмм в миллилитре против 68,5 соответственно).

Разница иммунного ответа в зависимости от возраста

Также в группе вакцинированных Pfizer исследователи заметили, что у пожилых людей уровень антител был ниже, чем у младших.

В группе привитых Moderna такую разницу антител по возрасту не нашли. Ученые подозревают, что это может быть обусловлено втрое большим содержанием мРНК вируса в Moderna, чем в Pfizer.

Однако в этом исследовании не проверяли по отдельности уровень Т-клеток и В-клеток и антител, которые призваны нейтрализовать вирусные инфекции.

Важно! Что Moderna, что Pfizer являются так называемыми "генетическими" вакцинами, которые используют часть ДНК вируса SARS-CoV-2. Иммунная система фиксирует такой незнакомый фрагмент ДНК и учится нейтрализовать его.

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