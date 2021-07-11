В ведомстве говорят, что чаще всего этот побочный эффект наблюдали у молодых мужчин. Впрочем, не все так плохо.
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Редкие побочные эффекты
Сейчас специалисты заметили побочные эффекты 2 видов:
- у части вакцинированных начался миокардит (воспаление сердечной мышцы)
- у другой – перикардит (поражение наружной оболочки сердца).
В частности, регулятор приводит следующие данные:
- из 177 миллионов людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у 145 человек перикардит – у 138;
- на 20 миллионов привитых Moderna зарегистрировано по 19 случаев первого и второго;
- 5 человек умерли. Все они были или пожилыми людьми, или имели сопутствующие заболевания.
"Сообщения об этих осложнениях очень редкие. Обычно они проявляются не слишком сильно – пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", – отметили в агентстве.
Преимуществ от вакцин больше
В агентстве также добавили, что преимущества вакцин от коронавируса еще значительно больше, чем любых потенциальных рисков. Вместе с тем, врачам и пациентам следует знать и о возможных проблемах.
- одышка
- сильное сердцебиение (может быть нерегулярным)
- боль в груди;
- усталость.