В ведомстве говорят, что чаще всего этот побочный эффект наблюдали у молодых мужчин. Впрочем, не все так плохо.

К теме Подтвердили риск проблем с сердцем после прививки Pfizer и Moderna

Редкие побочные эффекты

Сейчас специалисты заметили побочные эффекты 2 видов:

у части вакцинированных начался миокардит (воспаление сердечной мышцы)

у другой – перикардит (поражение наружной оболочки сердца).

Внимание! Вместе с тем, Комитет по вопросам безопасности (PRAC) отметил, что миокардит и перикардит могут возникать в очень редких случаях после вакцинации этими препаратами.

В частности, регулятор приводит следующие данные:

из 177 миллионов людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у 145 человек перикардит – у 138;

людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у перикардит – у 138; на 20 миллионов привитых Moderna зарегистрировано по 19 случаев первого и второго;

привитых Moderna зарегистрировано первого и второго; 5 человек умерли. Все они были или пожилыми людьми, или имели сопутствующие заболевания.

"Сообщения об этих осложнениях очень редкие. Обычно они проявляются не слишком сильно – пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", – отметили в агентстве.

Справка. Эти симптомы, как правило, проявляются в течение недели – двух после получения второй дозы вакцины.

Преимуществ от вакцин больше

В агентстве также добавили, что преимущества вакцин от коронавируса еще значительно больше, чем любых потенциальных рисков. Вместе с тем, врачам и пациентам следует знать и о возможных проблемах.