В ведомстве говорят, что чаще всего этот побочный эффект наблюдали у молодых мужчин. Впрочем, не все так плохо.

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Редкие побочные эффекты

Сейчас специалисты заметили побочные эффекты 2 видов:

  • у части вакцинированных начался миокардит (воспаление сердечной мышцы)
  • у другой – перикардит (поражение наружной оболочки сердца).

В частности, регулятор приводит следующие данные:

  • из 177 миллионов людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у 145 человек перикардит – у 138;
  • на 20 миллионов привитых Moderna зарегистрировано по 19 случаев первого и второго;
  • 5 человек умерли. Все они были или пожилыми людьми, или имели сопутствующие заболевания.

"Сообщения об этих осложнениях очень редкие. Обычно они проявляются не слишком сильно – пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", – отметили в агентстве.

Преимуществ от вакцин больше

В агентстве также добавили, что преимущества вакцин от коронавируса еще значительно больше, чем любых потенциальных рисков. Вместе с тем, врачам и пациентам следует знать и о возможных проблемах.

Миокардит и перикардит – основные симптомы
Симптомы могут быть разными, самые частые:
  • одышка
  • сильное сердцебиение (может быть нерегулярным)
  • боль в груди;
  • усталость.