Ученые обнаружили, что вакцины против коронавирусной инфекции от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna по меньшей мере в 10 раз менее эффективны против "южноафриканского" штамма В.1.351.

Результаты лабораторного исследования опубликованы медицинском научном журнале Nature.

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Процент защитных антител, которые нейтрализовали вариант под названием B.1.351 сравнивали с эффективностью препарата против "оригинального штамма" коронавируса, был в 12,4 раза ниже после вакцины от Moderna и в 10,3 раза ниже после Pfizer.

Заметим, что реакция антител на обе вакцины была неизменной относительно "британского" штамма коронавируса.

Как проходило исследование

Так, исследователи протестировали вакцины на людях, в образцах крови которых были обнаружены штаммы коронавируса, впервые найденніе в ЮАР (В.1.351) и Великобритании (В.1.1.7).

Ученые взяли 10 образцов крови у людей, получивших две дозы вакцины Pfizer (через 28 дней после второй дозы), и 12 образцов у тех, кто получил две дозы вакцины Moderna (через 43 дня после второй дозы).

Впоследствии они сравнили, насколько антитела в образцах крови "нейтрализовали" "оригинальный" коронавирус по сравнению со штаммами В.1.1.7 и В.1.351.

Важно! В предыдущих исследованиях ранее не фиксировали такой низкой эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса. А в новом исследовании размер выборки был небольшим.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала